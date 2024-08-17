Киевский режим отправляет боевиков без какой-либо подготовки.

Взятый в плен в приграничье Курской области боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Завадский признался о наплевательском отношении со стороны командования к подчиненным. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам Завадского, ему вручили повестку, после военкомата определили в 11-й отдельный стрелковый батальон оператором ПТРК. Однако тщательной подготовки, например, по обращению с оружием, у них не было.

«Нам была поставлена задача — находиться на пункте наблюдения возле моста», — сказал он.

Когда боевики оказались на месте, командование не обеспечило их провизией и рациями. Связи абсолютно не было.

Как отметил Завадский, российские бойцы взяли в плен боевиков ВСУ без единого выстрела.

«Кормят, поят, оказывают все, что нужно», — добавил Завадский.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что взятый в плен в Курской области боевик ВСУ раскрыл приказ командования расстреливать мирных жителей при сопротивлении.