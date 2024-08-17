Расходный материал? Украинский пленный рассказал о наплевательском отношении командования ВСУ
Украина отправила своих боевиков в Курскую область без связи и провизии
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Киевский режим отправляет боевиков без какой-либо подготовки.
Взятый в плен в приграничье Курской области боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Завадский признался о наплевательском отношении со стороны командования к подчиненным. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По словам Завадского, ему вручили повестку, после военкомата определили в 11-й отдельный стрелковый батальон оператором ПТРК. Однако тщательной подготовки, например, по обращению с оружием, у них не было.
«Нам была поставлена задача — находиться на пункте наблюдения возле моста», — сказал он.
Когда боевики оказались на месте, командование не обеспечило их провизией и рациями. Связи абсолютно не было.
Как отметил Завадский, российские бойцы взяли в плен боевиков ВСУ без единого выстрела.
«Кормят, поят, оказывают все, что нужно», — добавил Завадский.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что взятый в плен в Курской области боевик ВСУ раскрыл приказ командования расстреливать мирных жителей при сопротивлении.
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