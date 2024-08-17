Замглавы Приморья отправился на защиту Курской области от ВСУ

Он возглавил отряд «Тигр».

Заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов отправился защищать приграничные районы Курской области вместе с российскими бойцами. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

По его словам, военнослужащие отряда «Тигр», которые только вернулись с передовой, решили отправиться в Курскую область, чтобы помогать защищать российские территории от националистов.

«Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой», — написал он.

Известно, что Сергей Ефремов и возглавил отряд «Тигр».

Заместитель губернатора Приморского края уже принимал участие в спецоперации и был удостоен званий Герой Приморья и Герой ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что взятый в плен в приграничье Курской области боевик ВСУ признался о наплевательском отношении со стороны командования к подчиненным.