Замглавы Приморья отправился на защиту Курской области от ВСУ

Замглавы Приморья Ефремов отправился с военными защищать Курскую область
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Он возглавил отряд «Тигр».
Заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов отправился защищать приграничные районы Курской области вместе с российскими бойцами. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
По его словам, военнослужащие отряда «Тигр», которые только вернулись с передовой, решили отправиться в Курскую область, чтобы помогать защищать российские территории от националистов.
«Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой», — написал он.
Известно, что Сергей Ефремов и возглавил отряд «Тигр».
Заместитель губернатора Приморского края уже принимал участие в спецоперации и был удостоен званий Герой Приморья и Герой ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что взятый в плен в приграничье Курской области боевик ВСУ признался о наплевательском отношении со стороны командования к подчиненным.
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