ВСУ сбросили заряд на дорогу вдоль энергоблоков Запорожской АЭС

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

По ней ежедневно передвигаются сотрудники станции.

ВСУ сбросили заряд на дорогу вдоль энергоблоков Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили заряд на дорогу вдоль энергоблоков Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 7:00 дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал», — уточняется в сообщении.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал, однако подобными шагами киевский режим создает прямую угрозу как для сотрудников станции, так и для нее самой.

По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, в ближайшее время украинские власти планируют провести масштабную провокацию — атаковать Запорожскую и Курскую АЭС. ВСУ хотят ударить по объектам натовскими ракетами, а курирует план страна-изготовитель этого оружия — Великобритания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о готовящейся провокации ВСУ со взрывом «грязной» ядерной бомбы.

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