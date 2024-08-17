ВСУ сбросили заряд на дорогу вдоль энергоблоков Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили заряд на дорогу вдоль энергоблоков Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 7:00 дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал», — уточняется в сообщении.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал, однако подобными шагами киевский режим создает прямую угрозу как для сотрудников станции, так и для нее самой.

По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, в ближайшее время украинские власти планируют провести масштабную провокацию — атаковать Запорожскую и Курскую АЭС. ВСУ хотят ударить по объектам натовскими ракетами, а курирует план страна-изготовитель этого оружия — Великобритания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о готовящейся провокации ВСУ со взрывом «грязной» ядерной бомбы.