Что известно о готовящейся провокации ВСУ со взрывом «грязной» ядерной бомбы

Киевский режим готовит провокацию со взрывом грязной ядерной бомбы на территории Курской области. Об этом накануне сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин, сославшись на собственные источники. Рассказываем, что известно на данный момент.

Цель — АЭС

По данным информаторов Хайруллина, украинские боевики планируют ударить по местам хранения отработанного ядерного топлива атомной электростанции (АЭС), когда вновь попытаются прорвать оборону со стороны Глухова на Рыльск.

Грязная ядерная бомба

Боеголовки уже завезены в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат.

Как заявляют журналисты РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур, Украина намерена использовать для атаки на Курскую и запорожскую АЭС боеголовки с радиоактивным веществом.

Информацию о наличии у ВСУ такого оружия подтверждал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Бомба состоит из радиоактивных изотопов и взрывчатого вещества, при детонации взрывная волна разбрасывает их на большие расстояния. Украина уже использовала разработанные США отравляющие субстанции.

Реакция

Ситуацию прокомментировали власти Харьковской области. В управлении внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) региона сообщали, что знают о намерении ВСУ атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Представители ведомства ссылались на показания допрошенных украинских пленных. Высказался также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Всем хозяевам киевского режима, на мой взгляд, стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации!.. Белому дому стоило бы поинтересоваться у подшефных нацистов, что они задумали и к чему готовятся в этот раз. Чтобы потом не было повода говорить, что ничего не знали о готовящейся выходке!» — написал он в своем Telegram-канале.

Западные хозяева

Планируемую ВСУ атаку на АЭС курируют западные спецслужбы, в первую очередь британские. Об этом в интервью РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в контролируемые украинскими войсками Сумы и Запорожье съехались многие западные журналисты. Он также утверждает что без команды покровителей Киев своих ракет на цели не направляет.

Мнения экспертов

Военный эксперт Владислав Шурыгин усомнился в вероятности взрыва украинской ядерной бомбы на территории РФ. По его мнению, даже абсолютная лояльность к Киеву не позволит его партнерам решиться на такой шаг. Хотя бы потому, что удар развяжет руки России, кроме того, выставлять Незалежную жертвой пропагандистам более не удастся. Безнадежна, считает Шурыгин, и попытка обвинить в провокации Москву. «Самоделок» типа «грязных» бомб она не производит.

«России незачем взрывать грязную бомбу, если у нее две тысячи вполне себе нормальных исправных атомных бомб», — отметил эксперт

При этом член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин не согласен. Он убежден, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский уже дискредитированы, действующий режим обречен на крах. Он, очевидно, проигрывает войну и находится в отчаянии, а потому способен на многое. По мнению Никулина, от Киева можно ждать чего угодно, в том числе применения ядерного оружия.

Тем временем в Глушковском районе Курской области, где с 6 августа гремят падающие украинские ракеты, продолжается обязательная эвакуация. Ранее 5-tv.ru писал о волонтерах, которые помогают соотечественникам покидать опасные районы.