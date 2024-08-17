Что известно о готовящейся провокации ВСУ со взрывом «грязной» ядерной бомбы
Планируемую атаку курируют, предположительно, западные спецслужбы.
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Киевский режим готовит провокацию со взрывом грязной ядерной бомбы на территории Курской области. Об этом накануне сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин, сославшись на собственные источники. Рассказываем, что известно на данный момент.
Цель — АЭС
По данным информаторов Хайруллина, украинские боевики планируют ударить по местам хранения отработанного ядерного топлива атомной электростанции (АЭС), когда вновь попытаются прорвать оборону со стороны Глухова на Рыльск.
Грязная ядерная бомба
Боеголовки уже завезены в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат.
Как заявляют журналисты РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур, Украина намерена использовать для атаки на Курскую и запорожскую АЭС боеголовки с радиоактивным веществом.
Информацию о наличии у ВСУ такого оружия подтверждал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Бомба состоит из радиоактивных изотопов и взрывчатого вещества, при детонации взрывная волна разбрасывает их на большие расстояния. Украина уже использовала разработанные США отравляющие субстанции.
Реакция
Ситуацию прокомментировали власти Харьковской области. В управлении внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) региона сообщали, что знают о намерении ВСУ атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Представители ведомства ссылались на показания допрошенных украинских пленных. Высказался также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Всем хозяевам киевского режима, на мой взгляд, стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации!.. Белому дому стоило бы поинтересоваться у подшефных нацистов, что они задумали и к чему готовятся в этот раз. Чтобы потом не было повода говорить, что ничего не знали о готовящейся выходке!» — написал он в своем Telegram-канале.
Западные хозяева
Планируемую ВСУ атаку на АЭС курируют западные спецслужбы, в первую очередь британские. Об этом в интервью РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в контролируемые украинскими войсками Сумы и Запорожье съехались многие западные журналисты. Он также утверждает что без команды покровителей Киев своих ракет на цели не направляет.
Мнения экспертов
Военный эксперт Владислав Шурыгин усомнился в вероятности взрыва украинской ядерной бомбы на территории РФ. По его мнению, даже абсолютная лояльность к Киеву не позволит его партнерам решиться на такой шаг. Хотя бы потому, что удар развяжет руки России, кроме того, выставлять Незалежную жертвой пропагандистам более не удастся. Безнадежна, считает Шурыгин, и попытка обвинить в провокации Москву. «Самоделок» типа «грязных» бомб она не производит.
«России незачем взрывать грязную бомбу, если у нее две тысячи вполне себе нормальных исправных атомных бомб», — отметил эксперт
При этом член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин не согласен. Он убежден, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский уже дискредитированы, действующий режим обречен на крах. Он, очевидно, проигрывает войну и находится в отчаянии, а потому способен на многое. По мнению Никулина, от Киева можно ждать чего угодно, в том числе применения ядерного оружия.
Тем временем в Глушковском районе Курской области, где с 6 августа гремят падающие украинские ракеты, продолжается обязательная эвакуация. Ранее 5-tv.ru писал о волонтерах, которые помогают соотечественникам покидать опасные районы.
- 17 авг
- Волонтеры помогают вывозить жителей Глушковского района Курской области
- 16 авг
- В МИД прокомменировали новость о провокации ВСУ с грязной ядерной бомбой
- 16 авг
- Пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС
- 16 авг
- ВСУ ударили по торговому центру в Донецке: что известно к этому часу
- 16 авг
- Инженеры ВС РФ минируют подступы к Курской области
- 16 авг
- При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника «Народного фронта»
- 16 авг
- До 2860 боевиков: ВСУ несут колоссальные потери в Курской области
- 16 авг
- «Под носом у врага»: российский боец сжег украинскую БМП в Курской области
- 16 авг
- Три села и до 3195 боевиков ВСУ: успехи группировки «Центр» на СВО за неделю
- 16 авг
- Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS
Читайте также
72%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?