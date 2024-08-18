Более двух тысяч человек эвакуировались из приграничья Курской области за минувшие сутки
Всего в 24 регионах РФ открыты более 170 пунктов временного размещения, в которых находятся порядка десяти тысяч местных жителей, включая более чем три тысячи детей.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Telegram / Курская область / t.me/kurskadm; 5-tv.ru
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За минувшие сутки более двух тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева.
«За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека. В области развернуто 84 пункта временного размещения», — заявила Толмачева в Telegram-канале правительства региона.
Чуть позже появилась информация, что еще более 300 жителей Курской области на время уехали в другие регионы страны. По словам Толмачевой, более шести тысяч человек, в числе которых около полутора тысяч детей, были размещены в 84 пунктах временного размещения.
Всего в 24 регионах РФ открыты более 170 пунктов временного размещения для жителей эвакуируемых районов, в которых находятся порядка десяти тысяч человек, включая более чем три тысячи детей. Также Толмачева отметила, что в Курскую область доставили более 160 тонн гуманитарной помощи.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ расстреляли беременную женщину во время эвакуации из Курской области.
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