Силы ПВО уничтожили пять дронов над тремя российскими областями

В Минобороны РФ сообщили о новой попытке ВСУ совершить террористическую атаку на территории государства.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и два — над территорией Ростовской области», — отметили в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
На территории Курской области введет режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы. Кроме того, в регионе, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО уничтожили пять БПЛА и два безэкипажных катера в акватории Черного моря.
- 18 авг
- Как связана Харрис с прорывом границы РФ и «расследованием» взрыва на «Северных потоках»
- 18 авг
- Более двух тысяч человек эвакуировались из приграничья Курской области за минувшие сутки
- 18 авг
- Жители курского приграничья могут оставлять заявки на помощь через «Госуслуги»
- 17 авг
- Осложнит ситуацию в Донбассе: Китай о нападении ВСУ на Курскую область
- 17 авг
- Используют для своих целей: пенсионер, над которым издевались боевики ВСУ, нашелся
- 17 авг
- «На каждом участке»: ВСУ активно сдаются в плен в Курской области
- 17 авг
- Наша земля: бойцы «Пятнашки» дают мощный отпор ВСУ в приграничье Курской области
- 17 авг
- МИД РФ: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС
- 17 авг
- «Все сгорело, окончательно»: вся страна помогает пострадавшим от атак жителям Курской области
- 17 авг
- ВСУ потеряли до 300 боевиков за сутки в приграничье Курской области
Читайте также
78%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?