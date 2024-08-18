Силы ПВО уничтожили пять дронов над тремя российскими областями

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 24 0

В Минобороны РФ сообщили о новой попытке ВСУ совершить террористическую атаку на территории государства.

Силы ПВО уничтожили пять дронов над тремя российскими областями

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и два — над территорией Ростовской области», — отметили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

На территории Курской области введет режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы. Кроме того, в регионе, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО уничтожили пять БПЛА и два безэкипажных катера в акватории Черного моря.

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