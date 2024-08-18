Бойцы России задержали похищавшего жителей Курской области боевика ВСУ

Допрос провел командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Бойцы войск России поймали боевика армии Украины, который похищал жителей Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он опубликовал часть видео с украинскими боевиками, взятых из Telegram-канала главы Чечни Рамзана Кадырова. Их допрашивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

На кадрах те самые бандеровцы, которые грузили в грузовики и избивали мирных жителей и срочников села Гончаровка на окраине Суджи Курской области.

«Нацист на допросе признался, что принимал участие в похищении гражданских лиц», — написал Рогов.

Кроме того, боевики при себе имели экшн-камеры. На них зафиксированы издевательства и похищение людей.

Прежде в интернете распространилось видео, на котором украинские боевики ведут себя жестоко в отношении мирных жителей, попавших в плен. Так, они закидывают мужчин в наручниках и повязках в грузовик, бьют прикладом, а также оскорбляют их. Американский отставной подполковник назвал опубликованное видео ужасным.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ активно сдаются в плен в Курской области.