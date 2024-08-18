Бойцы России задержали похищавшего жителей Курской области боевика ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Рогов: задержан боевик ВСУ, похищавший жителей Курской области

Фото, видео: Reuters / Thomas Peter; Telegram / Владимир Рогов / vrogov; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Допрос провел командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Бойцы войск России поймали боевика армии Украины, который похищал жителей Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он опубликовал часть видео с украинскими боевиками, взятых из Telegram-канала главы Чечни Рамзана Кадырова. Их допрашивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

На кадрах те самые бандеровцы, которые грузили в грузовики и избивали мирных жителей и срочников села Гончаровка на окраине Суджи Курской области.

«Нацист на допросе признался, что принимал участие в похищении гражданских лиц», — написал Рогов.

Кроме того, боевики при себе имели экшн-камеры. На них зафиксированы издевательства и похищение людей.

Прежде в интернете распространилось видео, на котором украинские боевики ведут себя жестоко в отношении мирных жителей, попавших в плен. Так, они закидывают мужчин в наручниках и повязках в грузовик, бьют прикладом, а также оскорбляют их. Американский отставной подполковник назвал опубликованное видео ужасным.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ активно сдаются в плен в Курской области.

Тема:
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