Сам мужчина — ветеран Афганской войны, он смог чудом с женой покинуть свой дом. Кому-то повезло меньше.

Житель села Гуево Суджанского района Курской области Юрий Сухоруков помог эвакуироваться 60 односельчанам из населенного пункта, который атаковали боевики армии Украины. Пенсионер рассказал о первых днях вторжения ВСУ в приграничье в беседе с 5-tv.ru.

Сам Юрий Сухоруков является ветераном Афганской войны. Он во время службы получил ранение, из-за которого не может теперь быстро ходить. Как отметил пенсионер, если бы не было машины, то не смог бы покинуть Гуево. К эвакуации пенсионер был готов уже давно, как и другие жители Курской области. Так, он держал все необходимое рядом на этот случай.

Сухоруков рассказал, что ВСУ начали подготовку к вторжению в Суджанский район в три часа ночи 6 августа, продолжалась она до семи утра. Украинские танки по прямой наводке стреляли по российским бойцам, которые охраняли Гуево. Тогда Сухоруков решил: придется покинуть свой дом. В начале вторжения ВСУ он вместе с женой уехали из села. Покидая населенный пункт, мужчина заметил приближающуюся боевую машину пехоты M2 Bradley украинской армии.

«Я видел, как (боевики. — Прим. ред.) стреляли. Это буквально секунды: не остановишься, ничего не (разглядишь. — Прим. ред.). Я понимал, что если остановишься, то в тебя (выстрелят. — Прим. ред.)», — сказал пенсионер.

Сухорукову с женой удалось эвакуироваться из села самостоятельно чудом, ведь все населенные пункты в Суджанском районе окружили боевики ВСУ. Причем вместе с мужчиной из Гуево выехали еще два автомобиля, которые обстреливал противник. В результате этой атаки погибла девочка, находившаяся в одной из машин.

Следует отметить, что Сухоруков создал Telegram-канал для жителей Гуево, в котором публиковал оповещения и координации в случае обстрела армии Украины. Он также научил односельчан определять направление, в котором летят снаряды.

Когда Сухоруков добрался до безопасного места, с ним связались жители Гуево и попросили помочь с эвакуацией. Пенсионер координировал односельчан по телефону, а вместе с тем организовал встречу в Беловском районе. Чтобы вырваться из окружения ВСУ, 60 человек переплыли через реку. За сутки они преодолели 35 километров, неся при этом по очереди бабушку на костылях. Путь к безопасному месту осложняли и постоянные обстрелы украинских боевиков. Они вели регулярный огонь по мирныи жителям, несмотря на то, что колонна состояла преимущественно из пожилых женщин. В результате 60 человек добрались до места назначения в целости.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в попытке затруднить эвакуацию ВСУ бьют по инфраструктуре Курской области. Покинувших свои дома из-за боевых действий принимают пункты временного размещения.