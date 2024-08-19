«Если остановишься — выстрелят»: пенсионер из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 043 0

Житель Гуево Сухоруков помог 60 односельчанам эвакуироваться при вторжении ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Сам мужчина — ветеран Афганской войны, он смог чудом с женой покинуть свой дом. Кому-то повезло меньше.

Житель села Гуево Суджанского района Курской области Юрий Сухоруков помог эвакуироваться 60 односельчанам из населенного пункта, который атаковали боевики армии Украины. Пенсионер рассказал о первых днях вторжения ВСУ в приграничье в беседе с 5-tv.ru.

Сам Юрий Сухоруков является ветераном Афганской войны. Он во время службы получил ранение, из-за которого не может теперь быстро ходить. Как отметил пенсионер, если бы не было машины, то не смог бы покинуть Гуево. К эвакуации пенсионер был готов уже давно, как и другие жители Курской области. Так, он держал все необходимое рядом на этот случай.

Сухоруков рассказал, что ВСУ начали подготовку к вторжению в Суджанский район в три часа ночи 6 августа, продолжалась она до семи утра. Украинские танки по прямой наводке стреляли по российским бойцам, которые охраняли Гуево. Тогда Сухоруков решил: придется покинуть свой дом. В начале вторжения ВСУ он вместе с женой уехали из села. Покидая населенный пункт, мужчина заметил приближающуюся боевую машину пехоты M2 Bradley украинской армии.

«Я видел, как (боевики. — Прим. ред.) стреляли. Это буквально секунды: не остановишься, ничего не (разглядишь. — Прим. ред.). Я понимал, что если остановишься, то в тебя (выстрелят. — Прим. ред.)», — сказал пенсионер.

Сухорукову с женой удалось эвакуироваться из села самостоятельно чудом, ведь все населенные пункты в Суджанском районе окружили боевики ВСУ. Причем вместе с мужчиной из Гуево выехали еще два автомобиля, которые обстреливал противник. В результате этой атаки погибла девочка, находившаяся в одной из машин.

Следует отметить, что Сухоруков создал Telegram-канал для жителей Гуево, в котором публиковал оповещения и координации в случае обстрела армии Украины. Он также научил односельчан определять направление, в котором летят снаряды.

Когда Сухоруков добрался до безопасного места, с ним связались жители Гуево и попросили помочь с эвакуацией. Пенсионер координировал односельчан по телефону, а вместе с тем организовал встречу в Беловском районе. Чтобы вырваться из окружения ВСУ, 60 человек переплыли через реку. За сутки они преодолели 35 километров, неся при этом по очереди бабушку на костылях. Путь к безопасному месту осложняли и постоянные обстрелы украинских боевиков. Они вели регулярный огонь по мирныи жителям, несмотря на то, что колонна состояла преимущественно из пожилых женщин. В результате 60 человек добрались до места назначения в целости.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в попытке затруднить эвакуацию ВСУ бьют по инфраструктуре Курской области. Покинувших свои дома из-за боевых действий принимают пункты временного размещения.

Тема:
Курская область
19 авг
В попытке затруднить эвакуацию ВСУ бьют по инфраструктуре Курской области
19 авг
Поиск и разведка: ВС РФ зачищают леса Курской области от боевиков ВСУ
18 авг
В Курской области убит финский наемник ВСУ
18 авг
Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» машины «Козак» ВСУ в Курской области
18 авг
«Надо обсуждать»: Лукашенко заявил об уничтожении Украины без переговоров с РФ
18 авг
«Медведь пробудился»: что ждет Украину после ее атаки на Курскую область
18 авг
Минобороны показало работу поисково-спасательной группы ВКС РФ в Курской области
18 авг
За Россию: экс-боевики ВСУ заявили о готовности помочь РФ в Курской области
18 авг
Бойцы России задержали похищавшего жителей Курской области боевика ВСУ
18 авг
Победа за нами: что происходит в Курской области с момента нападения боевиков
+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна в благополучном трине с Марсом: как лучше провести 19 августа

Последние новости

10:27
Капризы природы: какая погода ждет москвичей на этой неделе
10:14
На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада
10:02
Деятельность фонда Джорджа Клуни признана нежелательной в России
9:50
Никакой пользы: от каких продуктов нужно отказаться после 40 лет
9:37
«Если остановишься — выстрелят»: пенсионер из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам
9:33
В Коломенском прошел ИT-Пикник

Сейчас читают

«Цель номер один»: политик из Италии назвал угрозу для российских журналистов
Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака