Капризы природы: какая погода ждет москвичей на этой неделе

Синоптик Шувалов: похолодание ожидается в Москве с 20 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Придется ли жителям столицы уже попрощаться с летом?
Понижение температуры воздуха и дожди прогнозируются в Москве со вторника, 20 августа. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.
Синоптик назвал неоднозначной погода, которая будет на этой неделе — с 19 до 25 августа. По его словам, ожидаются «эдакие погодные качели». Так, в понедельник в Москве будет солнечно, без осадков, температура составит от плюс 26 до плюс 28 градусов.
Вторник у москвичей будет похолоднее: от плюс 22 до плюс 24 градусов. Возможны осадки 20 августа. В среду столбики термометров не покажут больше плюс 24 градусов. А в четверг в Москву придут дожди.
По данным Гидрометцентра России, 23 и 24 августа — в пятницу и субботу — температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Будет облачно, слабый ветер. При этом в пятницу ожидается кратковременный дождь, а в субботу без осадков.
В воскресенье выглянет солнышко, но синоптики все-таки обещают облачную погоду, без осадков. Прогнозируется от плюс 21 до плюс 26 градусов.
Кроме того, 19 августа будет давление 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о погоде в конце августа и начале сентября в Москве. Вероятно, бабье лето придет раньше обычного.
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