ВС РФ освободили ж/д станцию Выемка и населенный пункт Артемово в ДНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Бойцы продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

ВС РФ освободили ж/д станцию Выемка и населенный пункт Артемово в ДНР

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России освободили железнодорожную станцию Выемка и один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

Железнодорожную станцию Выемка в ДНР взяли бойцы «Южной» группировки войск России. Военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 570 боевиков и шесть автомобилей.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы М777 и М198 производства США, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30», — добавили в Минобороны России.

Населенный пункт Артемово в ДНР перешел под полный контроль бойцов группировки войск «Центр». Российские военные также нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Ноовгородское и Птичье и отразили восемь контратак ВСУ. Армия Украины в результате лишилась более 495 боевиков, двух танков, боевой бронированной машины «Казак», четырех автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Акация», гаубицы «Мста-Б», пушки «Гиацинт-Б» и гаубицы Д-30.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР.

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