В Москве продлили арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 573 0

Произошедшая в марте трагедия унесла жизни 145 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Басманный суд Москвы продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В частности, срок ареста обвиняемым Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоде Якубджони Давлатхону* и Шарипзоде Мухаммаду Зору* продлен на три месяца — до 22 ноября 2024 года. Соответствующую информацию подтвердила в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения обвиняемым в исполнении террористического акта в «Крокус Сити Холл», –указывается в публикации.

Решение о продлении ареста ранее также было принято в отношении четырех исполнителей теракта в «Крокусе» — Мухаммадсобира Файзова*, Саидакрами Рачабализоды*, Далерджона Мирзоева* и Шамсидина Фаридуни*.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли по людям еще до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru писал, что в деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель. Он подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды* к преступлению.

* — занесены в реестр террористов и экстремистов России

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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