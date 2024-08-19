Лавров назвал невозможными переговоры с Киевом после атаки на Курскую область

Вторжение украинских боевиков в Курскую область сделала невозможными переговоры России с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнив аналогичное заявление президента РФ Владимира Путина.

«Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», — сказал Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Сведения о неких скрытых переговорах с Киевом по вопросам энергообъектов России и Украины, которые якобы ведутся при посредничестве Катара, министр назвал слухами. Также он напомнил слова главы государства о том, что оценка ситуации в приграничье России будет дана позже.

Ранее в этот день помощник президента Юрий Ушаков заявил, что предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине остаются в силе, однако Москве было бы «не кстати» начинать переговоры с Киевом при условии провокаций боевиков в Курской области.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Украина атакой на Курскую область поставила возможность переговоров на долгосрочную паузу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании 12 августа назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям, говоря об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.