HT: Индия сможет передать сообщения между Россией и Украиной
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
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Ожидается, что в ближайшее время индийский премьер посетит Варшаву и Киев.
Индия не сможет быть посредником между Россией и Украиной, но в силах передать сообщения этих стран. Об этом пишет газета Hindustan Times, ссылаясь на источники.
«Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами», — указывается в публикации.
При этом официальных сообщений от президента Индии Драупари Мурму по этому поводу не поступало.
Прежде телеканал NDTV распространил заявление МИД Индии. В нем говорилось, что премьер-министр страны Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако киевский режим запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru писал, что Индия и Россия договорились о порядке взаимного направления войск. Правительство РФ одобрило соглашение между странами-партнерами по БРИКС.
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