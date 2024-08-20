«Готов служить»: Илон Маск отреагировал на необычное предложение Трампа
Маск заявил о готовности работать в кабинете Трампа в случае его победы
Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes
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Кандидат в президенты назвал предпринимателя «очень умным парнем».
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск ответил на предложение кандидата в президенты США Дональда Трампа о работе в кабинете главы государства или позиции консультанта в случае победы на выборах. Идею он прокомментировал в соцсети X.
«Готов служить», — написал Маск.
В недавнем интервью Reuters Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США хотел бы предложить Маску должность советника или члена кабинета министров. Политик назвал предпринимателя «очень умным парнем». Он также подчеркнул, что был бы рад получить согласие Илона Маска на свое предложение.
Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил об отказе Харрис от дебатов на Fox News. Мероприятие планировалось уже в следующем месяце — 4 сентября в Пенсильвании.
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