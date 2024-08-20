«Товарищ проинформировала»: Трамп заявил об отказе Харрис от дебатов на Fox News

До этого кандидат от республиканцев сам отказался от них на канале АВС News.

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис отказалась от проведения политических дебатов на канале Fox News. Об этом рассказал выдвиженец от республиканцев Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Товарищ Камала Харрис только что проинформировала нас о том, что не будет участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября», — написал Трамп.

Бывший американский лидер отметил, что Харрис сама проинформировала об этом его команду. Она заявила, что не собирается участвовать в дебатах, которые планировались уже в следующем месяце — 4 сентября в Пенсильвании.

Трамп добавил, что не удивлен подобному решению своего политического оппонента. По мнению кандидата в президенты США, Харрис отказалась от предложенной им площадки из-за того, что ей придется «очень сложно» отстаивать свои «рекордные» изменения позиции по многим вопросам. Причем до этого Харрис их до некоторого времени придерживалась, заключил Трамп.

Он дополнил, что вместо дебатов на Fox News пройдет телевстреча с его участием, однако Трамп не стал вдаваться в подробности.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп до этого сам отказался от политических дебатов, но уже на другом канале — ABC News. Причем они должны были пройти 10 сентября, но бывший американский лидер подчеркнул, что он «не в восторге» от телеканала. Трамп указал, что ABC News поддерживает позицию действующего президента Джо Байдена.

При этом в августе Трамп рассказывал, что сумел согласовать с Камалой Харрис даты всех трех предвыборных дебатов: они должны были пройти 4, 10 и 25 сентября на разных федеральных каналах.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что сделает Дональд Трамп после победы на выборах, по оценкам СМИ.