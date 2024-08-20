«Товарищ проинформировала»: Трамп заявил об отказе Харрис от дебатов на Fox News

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

Трамп: Харрис отказалась участвовать в дебатах на Fox News

«Товарищ проинформировала»: Трамп заявил об отказе Харрис от дебатов на Fox News

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Star Shooter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

До этого кандидат от республиканцев сам отказался от них на канале АВС News.

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис отказалась от проведения политических дебатов на канале Fox News. Об этом рассказал выдвиженец от республиканцев Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Товарищ Камала Харрис только что проинформировала нас о том, что не будет участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября», — написал Трамп.

Бывший американский лидер отметил, что Харрис сама проинформировала об этом его команду. Она заявила, что не собирается участвовать в дебатах, которые планировались уже в следующем месяце — 4 сентября в Пенсильвании.

Трамп добавил, что не удивлен подобному решению своего политического оппонента. По мнению кандидата в президенты США, Харрис отказалась от предложенной им площадки из-за того, что ей придется «очень сложно» отстаивать свои «рекордные» изменения позиции по многим вопросам. Причем до этого Харрис их до некоторого времени придерживалась, заключил Трамп.

Он дополнил, что вместо дебатов на Fox News пройдет телевстреча с его участием, однако Трамп не стал вдаваться в подробности.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп до этого сам отказался от политических дебатов, но уже на другом канале — ABC News. Причем они должны были пройти 10 сентября, но бывший американский лидер подчеркнул, что он «не в восторге» от телеканала. Трамп указал, что ABC News поддерживает позицию действующего президента Джо Байдена.

При этом в августе Трамп рассказывал, что сумел согласовать с Камалой Харрис даты всех трех предвыборных дебатов: они должны были пройти 4, 10 и 25 сентября на разных федеральных каналах.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что сделает Дональд Трамп после победы на выборах, по оценкам СМИ.

Тема:
Выборы президента США 2024
18 авг
Использует военных? Что сделает Трамп после победы на выборах по оценкам СМИ
15 авг
«Я ищу работу»: Байден рассказал, чем займется после выхода на пенсию
13 авг
«Это было б хорошо»: Трамп рассказал о желании подружиться с Путиным
12 авг
Скрытно: в США заявили, что Обама тайно руководит предвыборной кампанией Харрис
11 авг
Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни на митинге
10 авг
Самолет Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за технической неисправности
9 авг
Новый соперник: Трамп и Харрис сойдутся на дебатах уже в сентябре
8 авг
Без НАТО: кандидат в вице-президенты США отказался от разговора с украинскими чиновниками
8 авг
Угрожающее предсказание: Байден допустил начало гражданской войны в США
7 авг
«Мастер переобуваний»: для чего Харрис выбрала своим вице-президентом экс-военного
+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
89.54
0.63 98.94
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
«Празднику быть!» — Арзамасова с размахом отметила трехлетие сына
9:00
День рождения Чебурашки: почему его отмечают 20 августа и как был придуман герой
8:51
«Может помочь»: станет ли Индия посредником между Россией и Украиной
8:38
Новый поворот в деле: подпись генерала Попова в документах оказалась подделанной
8:29
ВС РФ уничтожили ЗРК С-300, из которого ВСУ обстреливали Белгородскую область
8:13
«Товарищ проинформировала»: Трамп заявил об отказе Харрис от дебатов на Fox News

Сейчас читают

«Прелюдия к новому порядку» — вице-спикер сейма о причастности Польши ко взрывам «СП»
Нет больше месяца: актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» пропала в Ленобласти
«Я самодостаточный»: AKMAL’ высказался против сравнений с другими артистами
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака