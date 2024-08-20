Американская ЧВК косвенно подтвердила присутствие с ВСУ в Курской области

Крупная американская ЧВК подтвердила участие своих бойцов в украинской атаке на Курскую область. Военная компания из Вашингтона в своих соцсетях опубликовала фото радикалов. При этом поставили геометку с территории России.

В том же аккаунте они опубликовали и видео, которое уже облетело все каналы — невероятной жестокости наемников. И они даже не скрывают, что идут на военные преступления — убийства и грабежи. Уже удалось подтвердить присутствие на территории России наемников из Грузии, по разным данным, с ними находятся поляки и французы.