Американская ЧВК косвенно подтвердила присутствие с ВСУ в Курской области

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Наемники даже не скрывают, что идут на военные преступления.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta

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Тема:
Курская область Спецоперация

Крупная американская ЧВК подтвердила участие своих бойцов в украинской атаке на Курскую область. Военная компания из Вашингтона в своих соцсетях опубликовала фото радикалов. При этом поставили геометку с территории России.

В том же аккаунте они опубликовали и видео, которое уже облетело все каналы — невероятной жестокости наемников. И они даже не скрывают, что идут на военные преступления — убийства и грабежи. Уже удалось подтвердить присутствие на территории России наемников из Грузии, по разным данным, с ними находятся поляки и французы.

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