Бузова, Зверев, Волочкова и другие: на Урале стартовала неделя моды U’Fashion
Бузова, Зверев и Волочкова стали гостями недели моды U’Fashion в Верхней Пышме
Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь
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Модный показ, организованный с подачи губернатора региона Евгения Куйвашева, собрал более пяти тысяч участников из 15 государств.
Целый десант российских звезд высадился в Верхней Пышме Свердловской области, где стартовала Международная недели моды U’Fashion. Об этом пишет URA.RU.
Так, сообщается, что одним из первых в Музейный комплекс, где проходит модный показ, прибыл Сергей Зверев. Модного стилиста было видно издалека из-за блестящего костюма и короны на голове. Компанию ему составила балерина Анастасия Волочкова.
Также на показе были замечены телеведущие Яна Чурикова и Юлия Барановская, популярный блогер Марина Филатова, модный эксперт Чума Вечеринка (Виктория Чуманова), актриса Диана Пожарская, певицы Виктория Дайнеко и Ольга Бузова, стилист Николай Овечкин и визажист Елена Крыгина.
Почетным гостем мероприятия стала модель Мария Миногарова. Она также вышла на подиум, представив публике одежду отечественного бренда.
Неделю моды в уральском городе решили провести с подачи губернатора региона Евгения Куйвашева. Мероприятие собрало более пяти тысяч участников из 15 государств.
Главной задачей проекта организаторы назвали популяризацию российских брендов и формирование образа Урала как столицы моды. В планах местной власти — создать маркетплейс уральских брендов с целью их продвижения.
В свою очередь мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал U’Fashion площадкой, на которой российские дизайнеры могут проявить себя и пообщаться со специалистами fashion-индустриии.
Ранее 5-tv.ru рассказала, как Волочкова оконфузилась на показе мод в Екатеринбурге.
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