Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию
Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch
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Кандидат решил поддержать Дональда Трампа из-за его позиции по украинскому вопросу.
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию в пользу оппонента Дональда Трампа. Об этом он заявил на выступлении в штате Аризона.
«Я не прекращаю свою предвыборную кампанию, я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю. Мое имя останется в бюллетенях для голосования в большинстве штатов», — сказал он.
Вместе с тем он добавил, что в ближайшее время попросит убрать его имя из бюллетеней в десяти штатах, где развернется основная борьба Трампа с оппонентом от демократов Камалой Харрис. Кроме того, Кеннеди-младший объявил о поддержке кандидата в президенты от республиканцев в гонке за кресло главы государства, ведь его позиция совпадает позицией Трампа по некоторым важным вопросам.
«Трамп говорил, что возобновит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и прекратит конфликт в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», — отметил он.
В заключении Кеннеди-младший добавил, что возможно, он все же окажется в Белом доме, если Трамп или вице-президент Харрис не получат необходимые 270 голосов выборщиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США завершился съезд демократов с участием Камалы Харрис.
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