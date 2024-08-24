Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию

Кандидат решил поддержать Дональда Трампа из-за его позиции по украинскому вопросу.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию в пользу оппонента Дональда Трампа. Об этом он заявил на выступлении в штате Аризона.

«Я не прекращаю свою предвыборную кампанию, я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю. Мое имя останется в бюллетенях для голосования в большинстве штатов», — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что в ближайшее время попросит убрать его имя из бюллетеней в десяти штатах, где развернется основная борьба Трампа с оппонентом от демократов Камалой Харрис. Кроме того, Кеннеди-младший объявил о поддержке кандидата в президенты от республиканцев в гонке за кресло главы государства, ведь его позиция совпадает позицией Трампа по некоторым важным вопросам.

«Трамп говорил, что возобновит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и прекратит конфликт в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», — отметил он.

В заключении Кеннеди-младший добавил, что возможно, он все же окажется в Белом доме, если Трамп или вице-президент Харрис не получат необходимые 270 голосов выборщиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США завершился съезд демократов с участием Камалы Харрис.