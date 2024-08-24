Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа

Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Кандидат решил поддержать Дональда Трампа из-за его позиции по украинскому вопросу.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию в пользу оппонента Дональда Трампа. Об этом он заявил на выступлении в штате Аризона.

«Я не прекращаю свою предвыборную кампанию, я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю. Мое имя останется в бюллетенях для голосования в большинстве штатов», — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что в ближайшее время попросит убрать его имя из бюллетеней в десяти штатах, где развернется основная борьба Трампа с оппонентом от демократов Камалой Харрис. Кроме того, Кеннеди-младший объявил о поддержке кандидата в президенты от республиканцев в гонке за кресло главы государства, ведь его позиция совпадает позицией Трампа по некоторым важным вопросам.

«Трамп говорил, что возобновит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и прекратит конфликт в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», — отметил он.

В заключении Кеннеди-младший добавил, что возможно, он все же окажется в Белом доме, если Трамп или вице-президент Харрис не получат необходимые 270 голосов выборщиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США завершился съезд демократов с участием Камалы Харрис.

Тема:
Выборы президента США 2024
23 авг
Телешоу, сеанс гипноза или концерт: как в США завершился съезд демократов
22 авг
Трамп набрал 73,2% голосов и победил Харрис на президентских «выборах» в соцсети Маска
20 авг
Такой анархии не было давно: как прошел съезд демократов в США
20 авг
«Готов служить»: Илон Маск отреагировал на необычное предложение Трампа
20 авг
«Товарищ проинформировала»: Трамп заявил об отказе Харрис от дебатов на Fox News
18 авг
Использует военных? Что сделает Трамп после победы на выборах по оценкам СМИ
15 авг
«Я ищу работу»: Байден рассказал, чем займется после выхода на пенсию
13 авг
«Это было б хорошо»: Трамп рассказал о желании подружиться с Путиным
12 авг
Скрытно: в США заявили, что Обама тайно руководит предвыборной кампанией Харрис
11 авг
Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни на митинге
+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

Последние новости

23:06
«Удивительный человек»: Сиднев об умершем Александре Бялко
22:46
Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции
22:26
Алена Делона похоронили в его поместье в Души
22:06
Захарова высказалась о поздравлении Литвы с днем независимости Украины
21:46
«Оливьешки похрумкаю»: SHAMAN о свадьбе Григория Лепса
21:26
Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Сейчас читают

«Неоколония в жестком варианте»: эксперт высказался о «независимости» Украины
«Умерла на корточках»: за что американец жестоко расправился с невестой в Одинцове
Выбрался из тени: Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака