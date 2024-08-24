За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 3,2 тысячи человек

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 98 0

Уже 28 регионах страны развернуто 197 пунктов временного размещения.

За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 3,2 тысячи человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Курская область Спецоперация

За минувшие сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали более 3,2 тысячи человек. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров в ходе брифинга.

«Организована перевозка жителей приграничья в другие субъекты Российской Федерации. Всего в 28 регионах страны развернуто 197 ПВР. Людям оказывается медицинская, психологическая и другая всесторонняя помощь», — уточнил Шаров.

Он также добавил, что за прошедший день 2113 человек обратились за восстановлением документов и оформлением пособий при помощи портала «Госуслуги». Заявителям выплатили уже более 200 миллионов рублей. В пострадавшие районы Курской области доставили порядка трех тысяч тонн гуманитарной помощи.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

В рамках режима КТО мирных отселяют в безопасные районы, а также помогают эвакуированным установить связь с пропавшими родственниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 360 боевиков в Курской области.

Тема:
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