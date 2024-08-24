За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 3,2 тысячи человек

Уже 28 регионах страны развернуто 197 пунктов временного размещения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За минувшие сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали более 3,2 тысячи человек. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров в ходе брифинга.
«Организована перевозка жителей приграничья в другие субъекты Российской Федерации. Всего в 28 регионах страны развернуто 197 ПВР. Людям оказывается медицинская, психологическая и другая всесторонняя помощь», — уточнил Шаров.
Он также добавил, что за прошедший день 2113 человек обратились за восстановлением документов и оформлением пособий при помощи портала «Госуслуги». Заявителям выплатили уже более 200 миллионов рублей. В пострадавшие районы Курской области доставили порядка трех тысяч тонн гуманитарной помощи.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
В рамках режима КТО мирных отселяют в безопасные районы, а также помогают эвакуированным установить связь с пропавшими родственниками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 360 боевиков в Курской области.
- 24 авг
- Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск
- 24 авг
- Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными
- 24 авг
- Состоялась церемония прощания с погибшим в Курской области актером Шишовым
- 24 авг
- ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в Курской области
- 24 авг
- Из украинского плена вернули 115 бойцов, захваченных в Курской области
- 23 авг
- ВСУ потеряли более пяти тысяч боевиков в Курской области
- 23 авг
- В компании неонацистов: в Суджу незаконно проник немецкий корреспондент
- 23 авг
- «Провал по лайкам»: в ВСУ раскрыли реальные цели нападения на Курскую область
- 23 авг
- «Акт ядерного терроризма»: ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС
- 23 авг
- «Суровое наказание»: как Россия ответит на вылазку ВСУ в Курской области
Читайте также
68%
0.31 101.61
-0.01
Нашли ошибку?