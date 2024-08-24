За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 3,2 тысячи человек

За минувшие сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали более 3,2 тысячи человек. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров в ходе брифинга.

«Организована перевозка жителей приграничья в другие субъекты Российской Федерации. Всего в 28 регионах страны развернуто 197 ПВР. Людям оказывается медицинская, психологическая и другая всесторонняя помощь», — уточнил Шаров.

Он также добавил, что за прошедший день 2113 человек обратились за восстановлением документов и оформлением пособий при помощи портала «Госуслуги». Заявителям выплатили уже более 200 миллионов рублей. В пострадавшие районы Курской области доставили порядка трех тысяч тонн гуманитарной помощи.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

В рамках режима КТО мирных отселяют в безопасные районы, а также помогают эвакуированным установить связь с пропавшими родственниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 360 боевиков в Курской области.