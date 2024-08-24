ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в Курской области

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 502 0

Операция по уничтожению формирований противника продолжается, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Курская область Спецоперация

За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 360 боевиков и 29 единиц техники — ВС РФ продолжают отражение попытки противника прорваться на территорию страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, среди потерянной техники противника — два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины. Также ВСУ потеряли два артиллерийских орудия, станцию РЭБ «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы».

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — также говорится в сообщении ведомства.

За все время боевых действий в приграничье Курской области было ликвидировано более пяти тысяч националистов и 71 танк.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, успехи ВС РФ на СВО за неделю.

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