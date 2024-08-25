У террористов в Ингушетии нашли используемый ВСУ гранатомет

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 142 0

Это оружие шведского производства.

У террористов в Ингушетии нашли используемый ВСУ гранатомет

Фото: РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Оружие иностранного производства обнаружено во время обысков у баталхаджинских* террористов в Ингушетии. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в силовых структурах.

Баталхаджинские террористы — это боевое крыло последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева. У них нашли шведский гранатомет. Оружие применялось боевиками Вооруженных сил Украины в зоне проведения РФ спецоперации.

Отмечается, что этот гранатомет направил в Россию лидер баталхаджинской секты Ильяс Белхароев**.

Лидер секты Ильяс Белхароев; Шведский гранатометЛидер секты Ильяс Белхароев; Шведский гранатомет. 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что силовики ФСБ РФ задержали троих украинских агентов в Крыму. Задержанным теперь грозят долгие сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

** — внесен в список террористов и экстремистов

Тема:
Спецоперация
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