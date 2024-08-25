У террористов в Ингушетии нашли используемый ВСУ гранатомет

Это оружие шведского производства.
Фото: РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Оружие иностранного производства обнаружено во время обысков у баталхаджинских* террористов в Ингушетии. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в силовых структурах.
Баталхаджинские террористы — это боевое крыло последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева. У них нашли шведский гранатомет. Оружие применялось боевиками Вооруженных сил Украины в зоне проведения РФ спецоперации.
Отмечается, что этот гранатомет направил в Россию лидер баталхаджинской секты Ильяс Белхароев**.
Лидер секты Ильяс Белхароев; Шведский гранатомет.
Ранее 5-tv.ru писал, что силовики ФСБ РФ задержали троих украинских агентов в Крыму. Задержанным теперь грозят долгие сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного.
* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России
** — внесен в список террористов и экстремистов
- 25 авг
- «Услышали взрыв»: кадры с места обстрела Ракитного в Белгородской области
- 25 авг
- ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков в приграничье Курской области
- 25 авг
- Потери ВСУ в Курской области превысили 5,5 тысячи человек
- 25 авг
- Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись на Родину
- 24 авг
- «В конце недели»: один из погибших заключенных в ИК-19 должен был уехать на СВО
- 24 авг
- Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск
- 24 авг
- За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 3,2 тысячи человек
- 24 авг
- ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в Курской области
- 24 авг
- Из украинского плена вернули 115 бойцов, захваченных в Курской области
- 24 авг
- Расчеты гаубиц Д-30 сорвали высадку пехоты ВСУ в дельте Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
54%
0.31 101.61
-0.01
Нашли ошибку?