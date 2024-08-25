Телеведущей подруги вовсю уже дарят одежду для новорожденных.

На беременность телеведущей Ольги Бузовой намекает уже не только сама звезда, но и ее подруги. Они подарили знаменитости интригующий подарок при встрече — голубые и розовые пинетки.

«Наконец-то в сборе. Сколько всего интересного нас ждет впереди. Столько лет уже вместе, но каждая встреча особенная и как в первый раз», — написала в соцсети блогер Мария Погребняк, намекая на интересное положение Бузовой.

Исполнительница хита «Мало половин» уже несколько месяцев мучает подписчиков вопросом, кто же ее возлюбленный. А теперь певица намекает не только на новую любовь, но и на беременность!

Подруги не знают, кто в будущем будет у знаменитости: мальчик или девочка. Однако Мария Погребняк очень хочет, чтобы у звезды родилась маленькая принцесса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бузову заподозрили в отношениях с женатым мужчиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ