«Услышали взрыв»: кадры с места обстрела Ракитного в Белгородской области

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 890 0

Опубликованы кадры с места обстрела Ракитного в Белгородской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Спецоперация

В результате атаки ВСУ погибли пять человек.

Украинские боевики нанесли 25 августа удар по поселку Ракитное в Белгородской области. В результате были убиты пять человек, еще 12 ранены. Кадры с места происшествия показал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Поселок Ракитное находится в часе езды от Белгорода, там проживает около десяти тысяч человек. По словам местных, противник ни разу не наносил удары по населенному пункту, хотя надо учитывать близость границы — всего 23 километра», — уточняет журналист.

На месте работают оперативники. Полторанин отмечает, что на территории нет никаких военных объектов, поэтому ВСУ целенаправленно били по мирному населению.

«Услышали такой взрыв, как будто рядом где-то. Было 00:11, второй взрыв был в 00:20», — рассказала местная жительница Наталья.

Еще одна местная жительница Фарида рассказала, что однокласснице ее сестры осколок прилетел в шею и ногу.

«Сейчас лежит в Белгороде, в реанимации. И мама (одноклассницы — Прим.ред) тоже, по-моему, пострадала, тоже осколок прилетел. И кто-то из родственников умер», — рассказала женщина.

После атаки ВСУ на поселок Ракитное возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков в приграничье Курской области.

Тема:
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