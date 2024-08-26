Мошенники едва не обманули Николая Баскова почти на 10 миллионов рублей

Народного артиста Российской Федерации Николая Баскова едва не обманули мошенники почти на 10 миллионов рублей. Об этом он рассказал The Voice.

По словам артиста, ему позвонили злоумышленники якобы из Кремля и попросили крупную сумму на нужды Курской области после агрессии киевского режима.

«Там голос, похожий на Козака: „Николай, мы тут с Мантуровым Денисом Валентиновичем в Курске. Мы знаем, что вы помогаете, мы вам сейчас пришлем счет“. И присылают счет Райффайзен банка, куда нужно перечислить 9,8 миллионов рублей для помощи. И попросили обязательно указать, что это медицинские услуги», — рассказал Николай.

Артист не растерялся. По словам Николая Баскова, он «связался с людьми» и выяснил, что все «на месте». Николай Басков отметил, что артисты помогают по собственной свободной воле, а не по просьбе государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева старается не церемониться с мошенниками.