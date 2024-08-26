Мошенники едва не обманули Николая Баскова почти на 10 миллионов рублей
Артист не растерялся и не повелся на провокацию.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Народного артиста Российской Федерации Николая Баскова едва не обманули мошенники почти на 10 миллионов рублей. Об этом он рассказал The Voice.
По словам артиста, ему позвонили злоумышленники якобы из Кремля и попросили крупную сумму на нужды Курской области после агрессии киевского режима.
«Там голос, похожий на Козака: „Николай, мы тут с Мантуровым Денисом Валентиновичем в Курске. Мы знаем, что вы помогаете, мы вам сейчас пришлем счет“. И присылают счет Райффайзен банка, куда нужно перечислить 9,8 миллионов рублей для помощи. И попросили обязательно указать, что это медицинские услуги», — рассказал Николай.
Артист не растерялся. По словам Николая Баскова, он «связался с людьми» и выяснил, что все «на месте». Николай Басков отметил, что артисты помогают по собственной свободной воле, а не по просьбе государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева старается не церемониться с мошенниками.
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