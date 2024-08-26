На Украине заявили о повреждении энергообъектов в 15 регионах

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Евгения Романова
Евгения Романова 224 0

Премьер Украины Шмыгаль: в 15 областях повреждены объекты энергетики

На Украине заявили о повреждении энергообъектов в 15 регионах

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

В 15 областях Украины повреждена инфраструктура. Об этом в Telegram-канале заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения», — написал он.

Также 26 августа украинские СМИ писали о прогремевших взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре. На всей территории Незалежной работала воздушная тревога.

Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки дронов ВСУ повредили жилые дома в Саратове и Энгельсе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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