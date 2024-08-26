Цели поражены: ВС РФ нанесли удар по энергоинфраструктуре Украины

Прежде в Незалежной сообщали о поврежденных объектах в нескольких регионах.

Вооруженные силы России утром 26 августа нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Все назначенные цели поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о повреждении энергообъектов в 15 регионах страны. Вместе с тем сообщали о прогремевших взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре.