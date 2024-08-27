«Некуда было бежать»: украинский пленный рассказал об обмане командования ВСУ

Руководство заверяло боевиков, что атака на Курскую область продлится 15 дней.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманным путем направило боевиков в Курскую область. В частности, подчиненным говорили, что атака продлится 15 дней. Об этом рассказал украинский пленный из 61-й механизированной бригады ВСУ Николай Тяжкороб, видео с допросом предоставило Минобороны России.

Тяжкороб рассказал, что сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК) забрали его прямо посреди улицы 15 мая, когда он пошел на работу. Украинец долго бегал от них, но потом пришло письмо о призыве.

О переброске его подразделения в Курскую область Тяжкороб узнал только возле границы. По словам боевика, бежать было некуда. Документов, ключей от квартиры, денег с собой — ничего не было, поскольку все забрали.

«Мы едем на 15 дней. Вернемся обратно живыми (говорили боевику командиры. — Прим. ред.) А по факту — нет. Раненые и половина неживых. Как мясо. Я не считают, что командиры наши были правы», — сказал он.

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Половина направленных в Курскую область боевиков сбежала, потому что у них были деньги, документы и транспорт. А те, кто ничего с собой не имел, остались. По словам боевика, смысла бежать нет, потому что «все равно поймают».

В ходе атаки командование обвиняло боевиков, что те, как «котята забились в угол, никуда не наступают».

«Конечно, нам жить хочется. И мы не хотим (воевать. — Прим. ред.). Смысл? Да и еще на чужой земле. Я не вижу смысла», — добавил Тяжкороб.

Кроме того, он рассказал, как украинское подразделение размещало в домах мирных жителей. По его словам, боевики занимались мародерством, уничтожали продуктовые магазины и обворовывали мирных жителей.

Сам Тяжкороб рассказал, что сдался в плен бойцам группировки войск «Север» в приграничье Курской области. Отметил хорошее к нему отношение. Тяжкороб призвал сослуживцев сдаваться в плен ВС России и не слушать командование ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли 400 боевиков в приграничье Курской области, а за все время боев — 6200. Армия России продолжает ликвидировать противника, проникнувшего на территорию страны.