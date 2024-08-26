ВСУ за сутки потеряли 400 боевиков в приграничье Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 151 0

Армия России продолжает ликвидировать противника, проникнувшего на территорию страны.

ВСУ за сутки потеряли 400 боевиков в приграничье Курской области

Фото: Reuters / Russian Defence Ministry

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Тема:
Курская область Спецоперация

Подразделения группировки войск «Север» в ходе отражения попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки ликвидировали более 400 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также пять артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сообщении.

В ходе боев в приграничье Курской области российские войска отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев. Вместе с тем наши бойцы сорвали попытки нападения противника в направлении Комаровки, Спального, Коренева, Погребков и Ольговки. В результате были ликвидированы до 30 боевиков, а также уничтожены по одному танку и автомобилю и три боевых бронированных машины (ББМ).

Силы РФ ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесли поражение живой силе и военной технику ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники в таких населенных пунктах, как Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное.

По данным Минобороны, за все время боев в Курской области ВСУ потеряли свыше 6200 боевиков, 404 ББМ, 188 авто, 73 танка, 42 артиллерийских орудий, 33 боевых машин пехоты, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая три HIMARS и MLRS, а также девять станций радиоэлектронной борьбы, в том числе две РЛС контрабатарейной борьбы и одна станция ПВО.

Еще среди потерь противника — по пять установок зенитных ракетных комплексов и единиц инженерной техники, включая две машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области. Переговоры с киевским режимом после этого — невозможны.

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