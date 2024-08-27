На бумаге — сведения о том, как правильно сдаваться в плен.

В условиях современного боя незаменимыми помощниками военных стали так называемые FPV-дроны. Управление ими осуществляется от первого лица, что позволяет максимально точно поражать цели, находящиеся на значительном расстоянии от пункта управления.

А еще они способны развивать огромную скорость, легко маневрируют среди препятствий, так что от такого оружия не скроется ни один враг. С операторами смертоносных механизмов встретился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Съемки с линии фронта показывают, кто теперь вместо артиллерии является «Богом войны» — люди с электронными очками и антеннами. Благодаря им смерть буквально ходит по пятам за врагами.

FPV-дроны группировки «Восток» охотятся за целями и днем и ночью. Причем в темноте шансов скрыться от них нет совсем. Каждый солдат ВСУ виден в тепловизор издалека, даже если сидит в кустах. Беспилотники также научились маневрировать между деревьями и буквально как мухи залетать в блиндажи.

До того как попасть в армию, «Байкал» не имел понятия о беспилотниках, а те дроны, которые видел, справедливо считал игрушками. И лишь когда в первый раз прикрутил к квадрокоптеру кумулятивный снаряд, понял, какое страшное оружие оказалось в руках.

«В среднем до 140-150 километров в час можно разогнать с легким боеприпасом. Если машина без РЭБа, можно спокойно догнать», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Байкал».

Современные беспилотники могут работать на 20 километров за линией фронта. Для успешного вылета «Байкалу» даже не надо вплотную подходить к окопам врагов. На счету оператора FPV — множество бронетехники, французская самоходная гаубица «Цезарь» и даже враг, чинивший камеры наблюдения на вышке сотовой связи.

При этом беспилотники сейчас почти никогда не работают поодиночке. Как с той, так и с этой стороны летают стаями. И в сопровождении дронов разведчиков и дронов бомбардировщиков.

«Дрон подлетает сверху, наводится перекрестьем. 80% то, что ВОГ пойдет именно в перекрестье. Если погодные условия: не ветер, ничего», — говорит оператор дрона с позывным «Слепой».

Сослуживец «Байкала» с ироничным позывным «Слепой» занимается тем, что ищет цели для скоростных беспилотников-камикадзе и обрабатывает окопы врага маленькими бомбами. Говорит: пара таких квадрокоптеров могут за минуту превратить любое поле боя в локальный ад. Но иногда «дроноводы» идут по гуманному пути. Врага только пугают жужжанием и сбрасывают агитснаряды.

«Что и кому ты докажешь в гробу?» — такая понятная всем фраза написана на купюре стодолларовой с портретом Зеленского. Эти листовки летят прямо на головы наших врагов.

На каждой — сведения о том, как правильно сдаваться в плен. Прецеденты перехода на нашу сторону уже были. В этом случае пленных также вели к нашим окопам с помощью дрона.