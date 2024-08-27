Рекорд тысячелетия: какой будет погода в Москве 1 сентября

Кажется, лето и не думает уходить.

Первой сентября в Москве станет самым жарким днем за 145 лет. Как сообщает Гидрометцентр России, в воскресенье столица разогреется до 31 градуса по Цельсию.

Аномальная жара в конце августа наблюдается в Москве. Почти 30-градусная жара, установившаяся 26 августа, уже была довольно несвойственной для конца месяца, но все-таки не смогла побить исторический максимум 1938 года, когда в столице были убийственные 35,3 градуса.

А вот обновление рекорда ждет нас уже в конце недели. В первый день осени жара усилится до 31 градуса тепла, чего метеорологи не наблюдали за все 145 лет истории метеонаблюдений. Пока что максимально близко к данной отметке удавалось приблизиться все тому же 1938 году, когда жара достигла 30,8 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тропический ливень в Сочи затопил центр города и федеральную трассу.