В Кировской области сбили несколько беспилотников ВСУ: что известно
Соколов: в Кировской области сбили 2 беспилотника ВСУ, 3 упали и загорелись
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После атаки на одном из комбинатов вспыхнул пожар.
В Кировской области отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.
«Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината „Зенит“ в Котельниче и загорелись», — написал Соколов.
По его словам возгорание было оперативно ликвидировано. Повреждений, как и приостановки работы предприятия, удалось не допустить.
Соколов подчеркнул, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
По информации Минобороны РФ, за минувшую ночь над территорией России были сбиты 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Восемь дронов были ликвидированы в небе над Воронежской областью, а еще четыре — над Ростовской.
Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Саратов. Одна местная жительница была госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами, еще троим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.
- 28 авг
- В Кремле ответили на информацию об отправке призывников в Курскую область
- 28 авг
- ВС РФ освободили Камышевку в ДНР
- 28 авг
- День военного медика: как врачи ежедневно спасают людей в зоне СВО
- 28 авг
- Горячая точка: российские войска завершают освобождение Часова Яр
- 28 авг
- Силы ПВО сбили за ночь 12 украинских беспилотников над двумя регионами России
- 28 авг
- Российские зенитчики помешали ВСУ ударить по Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 авг
- Расчеты «Нона-К» уничтожили пулеметные точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 авг
- Ветеранам СВО вручили автомобили Lada Granta
- 27 авг
- Миссия провалена: главком ВСУ назвал цель вторжения в Курскую область
- 27 авг
- До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области
Читайте также
61%
-0.29 102.29
-0.20
Нашли ошибку?