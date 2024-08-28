Силы ПВО сбили за ночь 12 украинских беспилотников над двумя регионами России

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Срочная новость 368 0

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 12 дронов ВСУ над двумя регионами России

Силы ПВО сбили за ночь 12 украинских беспилотников над двумя регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Большая часть из них пришлась на Воронежскую область.

Дежурными российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты за минувшую ночь 12 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, восемь дронов уничтожили над Воронежской областью. Остальные четыре — были сбиты над территорией Ростовской области.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в личном Telegram-канале о последствиях падения обломков сбитого украинского беспилотника.

Он указал на возгорание вблизи взрывоопасных объектов, однако пожар в итоге удалось оперативно потушить местными силами. Детонации не было, подчеркнул Гусев.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как обломки дронов ВСУ повредили жилые дома в Саратове и Энгельсе.

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