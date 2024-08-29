США открыли для ВСУ базу спутниковых снимков для вторжения в Курскую область

NGA: США открыли ВСУ базу спутниковых снимков для вторжения в Курскую область
Фото: www.globallookpress.com / John Pulsipher
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Киев мог их свободно использовать уже несколько лет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) более двух лет могли использовать предоставленные им от США сотни тысяч снимков для вторжения в Курскую область. Об этом заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт во время конференции по нацбезопасности и разведке страны.
«Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, известный как G-EGD, где находятся более 400 тысяч записей», — подчеркнул Уитворт.
Важно отметить, что высокопоставленный военный США открыто не подтвердил, что ВСУ используют эти разведданные для атак на Россию. При этом Уитворт добавил, что доступ к коммерческим спутниковым снимкам был представлен Киеву еще два с половиной года назад.
«Если это то, чем они пользуются в целях ограниченной кампании в Курске, то я перенаправлю к ним за подтверждением», — указал вице-адмирал США.
Он также отметил, что доступ к этим данным у ВСУ сохраняется всегда.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Марии Захаровой, которая заявила об участии наемников в атаке на Курскую область.
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