«Террористы новейшей истории»: Захарова об участии наемников в атаке на Курскую область
Захарова: в атаке на Курскую область активно участвуют иностранные наемники
Фото, видео: Reuters / Eva Korinkova; 5-tv.ru
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Боевики поступают на территории России ровно так же, как это делали фашисты во время Великой Отечественной войны.
Иностранные наемники активно участвуют в нападении на Курскую область, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«В нападении на Курскую область активно участвуют и иностранные так называемые „солдаты удачи“. Американские наемники демонстративно выложили в сети Интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области», — сказала она.
Следовательно, продолжила Захарова, боевики гордятся тем, что нарушают гуманитарное право, не беспокоятся о жизни мирного населения, готовы прикрываться им. Аналогично поступали фашисты при штурме Брестской крепости, «ровно так же, как это делают террористы в новейшей истории».
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ с помощью FPV-дрона уничтожила танк ВСУ в Курской области. Противник продолжает нести потери на поле боя.
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