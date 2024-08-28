«Террористы новейшей истории»: Захарова об участии наемников в атаке на Курскую область

Боевики поступают на территории России ровно так же, как это делали фашисты во время Великой Отечественной войны.

Иностранные наемники активно участвуют в нападении на Курскую область, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«В нападении на Курскую область активно участвуют и иностранные так называемые „солдаты удачи“. Американские наемники демонстративно выложили в сети Интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области», — сказала она.

Следовательно, продолжила Захарова, боевики гордятся тем, что нарушают гуманитарное право, не беспокоятся о жизни мирного населения, готовы прикрываться им. Аналогично поступали фашисты при штурме Брестской крепости, «ровно так же, как это делают террористы в новейшей истории».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ с помощью FPV-дрона уничтожила танк ВСУ в Курской области. Противник продолжает нести потери на поле боя.