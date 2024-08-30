Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Заряжающий гаубицу военнослужащий был награжден медалью прямо на позиции.

Расчет буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» нанес удар по скрытому пункту управления беспилотниками ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Работали как обычно. Дали плановую цель. Отработали тремя снарядами…» — кратко доложил заряжающий гаубицы с позывным «Малой».

За доблесть, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задачи, боец, прямо на позиции, был награжден медалью «За боевые отличия».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.