«Под дулом»: мама экс-футболиста «Локомотива» о его поддержке ВСУ в Курской области
Призвавший убивать курян экс-футболист Алиев два года не общается с родителями
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Спортсмен призывал к убийству мирного населения.
Призывавший к убийству мирных жителей Курской области экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев два года не общался с родителями. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала его мама Марина Алиева.
«Ни он с нами не общается, ни мы с ним не общаемся. Мы же не знаем, что там. Может его держат под дулом автомата и заставляют говорить слова всякие», — сказала мама спортсмена.
Женщина подчеркнула, что не общается с сыном как минимум с февраля 2022 года — то есть с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Она пояснила, что связь была оборвана в целях безопасности родителей и его самого.
Мама экс-футболиста также добавила, что новости не читают — стараются не верить.
Бывший футболист «Локомотива» опубликовал в соцсетях провокационный ролик со своим участием. Там он призывал украинских боевиков продвигаться вглубь России и убивать мирное население Курской области. Стоит добавить, что бывший футболист также является уроженцем Хабаровска.
К слову, после публикации видео Следственный комитет РФ объявил Александра Алиева в розыск и возбудил в его отношении уголовное дело по статье — призыв к терроризму.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что правительство РФ направит 15,5 млрд рублей пострадавшим в Курской области.
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