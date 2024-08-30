«Под дулом»: мама экс-футболиста «Локомотива» о его поддержке ВСУ в Курской области

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 29 0

Призвавший убивать курян экс-футболист Алиев два года не общается с родителями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Курская область

Спортсмен призывал к убийству мирного населения.

Призывавший к убийству мирных жителей Курской области экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев два года не общался с родителями. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала его мама Марина Алиева.

«Ни он с нами не общается, ни мы с ним не общаемся. Мы же не знаем, что там. Может его держат под дулом автомата и заставляют говорить слова всякие», — сказала мама спортсмена.

Женщина подчеркнула, что не общается с сыном как минимум с февраля 2022 года — то есть с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Она пояснила, что связь была оборвана в целях безопасности родителей и его самого.

Мама экс-футболиста также добавила, что новости не читают — стараются не верить.

Бывший футболист «Локомотива» опубликовал в соцсетях провокационный ролик со своим участием. Там он призывал украинских боевиков продвигаться вглубь России и убивать мирное население Курской области. Стоит добавить, что бывший футболист также является уроженцем Хабаровска.

К слову, после публикации видео Следственный комитет РФ объявил Александра Алиева в розыск и возбудил в его отношении уголовное дело по статье — призыв к терроризму.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство РФ направит 15,5 млрд рублей пострадавшим в Курской области.

Тема:
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