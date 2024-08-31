Песков высказался об аресте Дурова: «Почему директора Renault не арестовывают?»

Представитель Кремля отметил, что у РФ тоже были вопросы к основателю Telegram, однако свободы его никто не лишал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину указал на абсурдность обвинений, которое французское правосудие предъявляет Дурову, пытаясь сделать его соучастником преступлений, совершаемых с помощью созданной им сети.

«Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора Renault или Citroën?» — задался вопросом Песков.

Также представитель Кремля обратил внимание на то, что в России к основателю соцсетей «ВКонтакте» и Telegram тоже «были вопросы», однако никто его не арестовывал.

«Единственное, что я хочу сказать: у нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», — отметил Песков.

Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета Дурова в аэропорту Парижа.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков опроверг информацию о переговорах и каком-либо взаимодействии Павла Дурова с Кремлем.