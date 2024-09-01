Искали сутки: найден пропавший на Камчатке вертолет Ми-8

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 206 0

В МЧС заявили об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; Telegram / Солодов. BRIEF. / vsolodovbrief; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ми-8 с туристами на Камчатке

Он перестал выходить на связь утром 31 августа.

Вертолет Ми-8, который ранее пропал в Камчатском крае, обнаружили с воздуха. Он потерпел крушение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», — говорится в сообщении.

Вместе с тем источник 5-tv.ru сообщил, что вертолет, который обнаружил Ми-8, идентифицировал его как «Витязь-аэро». Рядом людей видно не было.

Однако на борту прибывшего воздушного судна не было спасателей. К тому же сесть на месте крушения он тоже не смог. В связи с этим вертолет вернулся на базу.

Воздушное судно Ми-8 пропало утром 31 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» выполнял маршрут «вулкан Вачкажец—село Николаевка» Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился и до сих пор не выходит на связь.

По последней информации, на борту пропавшего вертолета находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, что для поиска пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 привлекли более 40 спасателей. Поиски затрудняются плотным туманом и дождем.

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