Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Скучное в ДНР, сообщили в Минобороны страны.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Скучное», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в результате наступательных действий нашей армии противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

«Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина „Козак“, три пикапа, 152-мм гаубица „Мста-Б“ и 122-мм гаубица Д-30», — уточнили в Минобороны.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с проникшими в Курскую область украинскими бандитами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.