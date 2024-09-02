ВС РФ освободили село Скучное в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 25 0

Российские силы продолжают вытеснять националистов с территории Донбасса.

ВС РФ освободили село Скучное в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Скучное в ДНР, сообщили в Минобороны страны.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Скучное», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в результате наступательных действий нашей армии противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

«Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина „Козак“, три пикапа, 152-мм гаубица „Мста-Б“ и 122-мм гаубица Д-30», — уточнили в Минобороны.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с проникшими в Курскую область украинскими бандитами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Тема:
Спецоперация
2 сент
Войска РФ нанесли ночью групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины
2 сент
Путин пообещал разобраться с проникшими в Курскую область украинскими бандитами
2 сент
ВС РФ уничтожили замаскированные РСЗО HIMARS в Сумской области
2 сент
Путин заявил о негативной роли политики СССР в ситуации на Украине
2 сент
«Выкинуло аж в коридор»: жители Белгорода рассказали об атаке ВСУ
2 сент
Бойцы отрабатывают тактику захвата окопов противника. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
«Гиацинт» разгромил вражескую САУ на северском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
«Закономерный итог»: Путин назвал виновного в трагедии на Украине
2 сент
Белоусов поздравил военных ВС РФ с освобождением Константиновки и Кирово
1 сент
Черная дыра, или математика войны: как помощь Запада Киеву сказывается на боях в зоне СВО
+26° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Кто получит подарки от осени: гороскоп финансов на сентябрь 2024

Последние новости

12:30
Зарядиться энергией: названы полезные продукты для школьного перекуса
12:21
Войска РФ нанесли ночью групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины
12:16
ВС РФ освободили село Скучное в ДНР
12:06
Путин пообещал разобраться с проникшими в Курскую область украинскими бандитами
11:55
«Пример нехороший»: Владимир Путин рассказал, сколько он спит
11:48
Самый оптимальный вариант: в каком возрасте лучше всего вступать в брак

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2024
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео