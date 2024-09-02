Путин пообещал разобраться с проникшими в Курскую область украинскими бандитами

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Путин: Россия разберется с украинскими бандитами, проникшими в Курскую область

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Президент отметил, что при вторжении ВСУ так и не достигли своей главной задачи.

Россия разберется с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые проникли в Курскую область. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном».

«Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой — остановить наше наступление в Донбассе — они не достигли», — сказал он.

Путин подчеркнул, что провокация киевского режима в Курской области провалится. По его словам, необходимо разобраться «с этими бандитами», которые вторглись на территорию РФ, а также с попытками ВСУ дестабилизировать ситуацию в приграничных районах. Как отметил президент, войска России ставят под контроль территорию не метрами, а квадратными километрами.

Кроме того, стоит отметить, что сейчас в Курской области объявлена ракетной опасности. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов, жителям необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. В случае нахождения на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные сделают все для нормализации жизни школьников в приграничье. Речь идет о трех приграничных регионах, включая Курскую область, заявил Владимир Путин на открытом уроке в Кызыле.

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