Более 350 боевиков ВСУ и 14 бронемашин: ВС РФ успешно уничтожают врага в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

ВСУ за сутки потеряли более 350 человек и 14 бронемашин в Курской области

Более 350 боевиков ВСУ и 14 бронемашин: ВС РФ успешно уничтожают врага в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Курская область

Российская армия продолжает выдавливать вражеские силы с территории страны.

Вооруженные силы (ВС) России за все время отражения попытки армии Украины вторжения в Курскую область ликвидировали более 8,9 тысячи боевиков, а за минувшие сутки — свыше 350. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350-ти военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Вместе с тем противник потерял 12 авто, три пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ее транспортно-заряжающую машину, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» и его подвижный пункт управления с транспортной машиной, миномет, а также РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий», — сообщили в ведомстве.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с украинскими бандитами, проникшими в Курскую область.

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