Армия России артиллерийским ударом уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск „Север“ выявили движение и стрельбу реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении.

Боевая машина Vampire чешского производства удалось уничтожить с применением высокоточного снаряда «Краснополь». Вместе с системой был ликвидирован и расчет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили за сутки около 400 боевиков ВСУ в Курской области. Националисты ежедневно несут большие потери на поле боя — как в живой силе, так и в военной технике.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.