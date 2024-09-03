Под огонь попал не только комплекс противника, но и его расчет.
Фото, видео: Минобороны России; 5-tv.ru
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Армия России артиллерийским ударом уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск „Север“ выявили движение и стрельбу реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении.
Боевая машина Vampire чешского производства удалось уничтожить с применением высокоточного снаряда «Краснополь». Вместе с системой был ликвидирован и расчет.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили за сутки около 400 боевиков ВСУ в Курской области. Националисты ежедневно несут большие потери на поле боя — как в живой силе, так и в военной технике.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
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