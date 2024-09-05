По факту жестокого обращения с российскими пленными в отношении Вооруженных сил Украины (ВСУ) возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Чтобы проверить появившуюся в сети информацию, следователи возбудили дело по статье о применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично поручил дать правовую оценку обнародованной информации, а также установить лиц, причастных к этому преступлению.

Предположительно, на кадрах, о которых идет речь, украинские боевики издеваются над российскими военнопленными после нападения на Курскую область.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о реальных целях нападения режима президента* Владимира Зеленского на Курскую область. По его словам, киевские власти намеревались захватить российских военных в плен для последующего обмена.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.