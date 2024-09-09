«Стал моим путеводным маяком»: Харатьян рассказал о вкладе Маслякова в его судьбу

Создатель и бессменный ведущий КВН скончался на 83-м году жизни.

Звезда театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Харатьян признался, что покойный создатель и ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков сыграл огромную роль в его творческой судьбе. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru актер почтил память легенды телевидения и поблагодарил за то, что когда-то он разглядел его талант.

«Это огромная утрата для нашей страны, для всех нас, для народа. С детства помню его. КВН, „Алло, мы ищем таланты“, „А ну-ка, парни“… Александр Васильевич привел многих на телевидение, ставших потом известными людьми. Меня он привел в декабре 1983 года», — сказал Харатьян.

Телеведущий работал над программой «Вираж», когда увидел юного артиста в фильме «Зеленый фургон» и узнал, что он сам исполнял песни Максима Дунаевского к этой картине. И решил пригласить в команду авторов заглавной композиции к его новой передаче. Назначил встречу у станции метро, где встретил приехавшего из Красногорска Харатьяна на своих «Жигулях» и отвез к супругам Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову на «смотрины».

Затем Александр Васильевич доставил молодого артиста на премьеру «Зеленого фургона» в Дом кино. По словам Харатьяна, он был безумно горд, что сам Масляков на собственной машине отвез его на показ. Правда, от предложения пойти вместе телеведущий отказался. Позже он снял нового знакомого в нескольких выпусках передачи «Вираж». С тех пор, отметил артист, создатель КВН стал его «путеводным маяком» на телевидении, выразив огромную благодарность за его роль в своей судьбе.

«Он был крестным отцом в телевизионной деятельности. Я пел в программах, выступал, и так далее. До последнего времени пока он был здоров, мы общались, поздравляли друг друга, я участвовал в КВН уже в качестве члена жюри. И как-то он был ко мне по-доброму расположен, а я к нему. Я благодарен ему за все, за путь к телевидению, за путь на телевидении. Понимаю его роль и значение в моей судьбе. Светлая память», — заключил Харатьян.

О смерти Маслякова стало известно накануне, 8 сентября. Ему было 82 года. Прославившуюся еще в Советском Союзе программу КВН он вел с 1964-го — 58 лет. Карьера на телевидении принесла Александру Васильевичу множество наград, в том числе звания заслуженного деятеля икусств РФ и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также создал творческое объединение «АМиК».

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru телеведущий и актер Дмитрий Нагиев рассказал, как угасал Александр Масляков в свои последние месяцы.