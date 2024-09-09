Российский Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в приграничье Курской области
Управляемые авиабомбы не дали противнику шанса увернуться.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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В курском приграничье по боевикам ВСУ авиаудар нанесли самолеты Су-34. Бомбы оснащены модулем планирования и коррекции. Это означает, что боеприпасом можно управлять прямо в полете, не оставляя противнику шансов увернуться.
Еще один украинский отряд ликвидировали бойцы группировки «Север». Враг замаскировал свои позиции в лесополосе. Но ему не удалось скрыться от камеры нашего дрона-разведчика. Результат можно увидеть на кадрах объективного контроля. Боевиков уничтожили точным выстрелом из артиллерии.
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