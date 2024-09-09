«Возвращаться некуда»: учительница о сгоревшей из-за ВСУ школы в Курской области

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 222 0

Учительница Звягина: ВСУ сожгли село Ворожба в Суджанском районе Курской области

«Возвращаться некуда»: учительница о сгоревшей из-за ВСУ школы в Курской области

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Курская область Спецоперация

Преподаватель подробно рассказала о масштабах разрушений в ее селе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) частично сожгли село Ворожба в Суджанском районе Курской области, не пощадив даже школу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала учительница Ирина Звягина из уничтоженного боевиками населенного пункта.

«Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда», — призналась Звягина.

Учительница английского языка сообщила, что из-за ударов ВСУ — школа оказалась частично разрушена. При этом большую часть ее села украинские боевики сожгли при помощи дронов. Звягина также призналась, что хотела бы вернуться в родную школу, но сейчас это невозможно из-за напряженной обстановки регионе.

Стоит добавить, что женщина эвакуировалась в Курск вместе со своей дочерью, сыном и матерью — они живут в пункте временного размещения (ПВР). Звягина указала, что тогда спешно покидали свое родное место, им только дали десять минут на сборы, поэтому многие вещи остались в селе Ворожба.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска выдавливают боевиков ВСУ из приграничных территорий.

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