Вымирание скота и наводнения: ученые предупредили об усилении климатических катаклизмов
NatGeo: климатические катаклизмы затронут 70% населения Земли к 2040 году
Фото: 5-tv.ru
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Даже при лучшем раскладе погодные бедствия затрону 1,5 миллиарда человек.
Климатические катаклизмы на Земле усилятся в ближайшие 20 лет, с ними может столкнуться порядка 70% населения планеты. Соответствующие результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Nature Geoscience.
В статье изложены выводы группы ученых из Центра международных климатических исследований CICERO, работавшей при поддержке специалистов из Университета Рединга в Соединенных Штатах.
Ученые для исследования использовали большие климатические модели. Они показали, что в следующие 20 лет в тропических и субтропических регионах средние температуры сильно поднимутся. Даже в случае значительного сокращения парниковых выбросов опасные погодные условия все равно затронут порядка 1,5 миллиарда человек, а это 20% населения Земли.
Как подчеркнули ученые, из-за быстрого изменения климата растет риск беспрецедентных условий и стихийных бедствий. Так, волны жары могут пагубно повлиять на здоровье людей и домашнего скота, в том числе довести до летального исхода. Эта также негативно сказывается на экосистеме, а еще снижается урожайность сельскохозяйственных культур, появляются трудности с охлаждением электростанций, и сбоит работа транспорта.
Экстремальные осадки могут привести к наводнениям и повреждениям инфраструктуры, сельхозкультур и экосистем, усилению эрозии и снижению качества воды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые заявили об угрозе критических изменений климата. Если пострадает хоть одна из систем Земли — беды не миновать.
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