По 28 квадратных километров ежедневно: Шойгу о продвижении ВС России в зоне СВО

За минувшие полтора месяца российская армия освободила почти тысячу квадратных километров земли.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют по 28 квадратных километров территории в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью для федерального телеканала.

По его словам, вражеская армия также каждый день теряет порядка двух тысяч боевиков.

«Суммарно, если говорить за восемь дней сентября и август, почти одна тысяча квадратных километров территории освобождены. Темпы увеличиваются», — прокомментировал нынешнюю ситуацию в зоне спецоперации Шойгу.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых экипажи БМП-3 взяли три «опорника» ВСУ под Угледаром.