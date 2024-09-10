Успел прикрыть жену: житель Раменского рассказал об атаке беспилотников ВСУ
Житель дома в Раменском прикрыл жену одеялом от осколков после взрыва БПЛА
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Мужчине вместе с семьей удалось чудом выжить.
Житель многоэтажного дома в Раменском Александр Ли едва успел отвернуться и прикрыть жену одеялом во время атаки украинских беспилотников. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.
«Я глаза открыл, успел отвернуться, чтобы стекла не попали», — рассказал он.
Кровать Александра находилась возле окна. В момент взрыва он увидел огонь и смог быстро среагировать. Отвернулся, чтобы лицо не поцарапало осколками, и прикрыл жену одеялом. В ту же секунду его буквально вынесло ударной волной.
По словам Александра, в результате взрыва были выбиты все стекла и разрушен балкон. Комната его детей также пострадала.
Мужчине вместе с семьей удалось быстро собраться и покинуть дом. Александр получил порезы и ожог. Он уверен, что ему повезло. Если бы взрыв произошел еще ближе, то последствия оказались более страшными.
Ранее 5-tv.ru сообщил, губернатор Московской области уточнил информацию по погибшему при атаке БПЛА.
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