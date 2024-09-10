Фиксируют и уничтожают: как российские «Грады» громят позиции ВСУ в курском приграничье

В Курской области российские военные выдавливают боевиков из приграничных районов. Подразделения противника громят расчеты РСЗО «Град». Боевые машины занимают позиции за считанные минуты. Так же быстро уничтожает технику ВСУ и личный состав. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин наблюдал за работой наших бойцов.

Расчет «Града» на огромной скорости летит на позицию. Команды расчету начинают поступать сразу. Бойцы вокруг следят за обстановкой. Расход будет полный — засекли большое скопление противника. Рядом замечен украинский FPV-дрон.

Полный пакет «Града» ушел по позициям ВСУ. После собираются за несколько секунд. Машина сворачивается и уезжает. Выстрел удался, осталось теперь уйти. Вот так работают на курском направлении.

Позиция, с которой отстрелялся расчет, находится максимально близко к границе и территории врага. Выкатываться на такие расстояния необходимо, чтобы уничтожить крупные силы противника фактически у него в тылу.

«Приходится заранее отрабатывать позиции, приезжаем на уже подготовленные позиции. Охота на нас ведется достаточно плотная, в воздухе находятся БПЛА. Накапливаются, но мы не даем и не дадим», — говорит командир боевой машины РСЗО «Град» группировки войск «Север» с позывным «Тушила».

ВСУ сбавили темп, но попыток пробить нашу оборону не оставляют. Группы врага фиксируют и уничтожают.

«Цель — скопление техники и склады боеприпасов. По складам уже пришло подтверждение, что уже были попадания, по технике ждем. Вообще без перерыва работали две машины: одна отстрелялась — другая заряжается, снова одна отстрелялась — другая заряжается. По кругу, прямо карусель была», — говорит командир батареи РСЗО «Град» группировки войск «Север» с позывным Нева.

Противник продолжает двигаться колоннами. Объяснить такое поведение бойцы ВС РФ не могут. Для них чем больше сил врага вышло в атаку, тем проще по ним будет попасть. Контроль стрельбы это подтверждает: очередная группа ВСУ уничтожена.